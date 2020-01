Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.5 Kellinghusen: Bungalow gerät in Brand

Kellinghusen (ots)

Aus bisher unklarer Ursache ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer in einem aktuell als Ferienhaus genutzten Gebäude in Kellinghusen ausgebrochen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Kurz vor Mitternacht rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Gebäude in der Brauerstraße am Rand von Kellinghusen aus. Eine Bewohnerin eines mit dem Brandobjekt verbundenen Hauses hatte eine Rauchentwicklung aus dem Inneren des Bungalows gemeldet. Durch das schnelle Agieren der Feuerwehrmänner konnte Schlimmeres verhindert werden, Schäden dürften nach ersten Einschätzungen an Wänden und am Inventar entstanden sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht zu beziffern. Voraussichtlich noch heute werden Brandermittler der Itzehoer Kripo den Ort in Augenschein nehmen.

