Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.1 Karolinenkoog: Schwerer Verkehrsunfall

Karolinenkoog (ots)

Am Freitagabend hat sich in Karolinenkoog ein schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Die Fahrzeugführerin erlitt dabei leichte, ihre beiden Begleiterinnen schwere Verletzungen.

Um 22.40 Uhr war die 26-Jährige mit einem Caddy auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Heide kommend in Richtung Tönning unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Lunden geriet ihr Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zwei der Insassinnen befreiten sich nach dem Unglück selbständig aus dem Fahrzeugwrack, eine 58-Jährige war eingeklemmt und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gerettet. Diese Dame und eine 63-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen, sie kamen in ein Krankenhaus. Die 26-jährige Fahrzeugführerin zog sich einen Schock und Prellungen zu, sie gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Auch sie brachte ein Rettungswagen in eine Klinik.

An dem Unfallwagen entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell