Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200124.3 Hennstedt/Dithm.: Kupferdiebstahl

Hennstedt/Dithm. (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr, bis zum heutigen Freitagmorgen, 10.00 Uhr, ist es an einem leerstehenden Einfamilienhaus in Hennstedt zu einem Diebstahl von Buntmetall gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Unbekannte suchten das Haus in der Vesterkoppel auf. Von dem Objekt demontierten sie vier Regenwasser-Fallrohre aus Kupfer und entwendeten diese. Der Wert des erlangten Gutes wird auf fünfhundert Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836/2559920.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell