Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Werkzeugkoffer aus Transporter gestohlen

Geseke (ots)

Ein unbekannter Täter manipulierte am Heckschloss eines geparkten Transporters in der Aloys-Feldmann-Straße in Geseke, in der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch. Hierdurch konnte er den Wagen öffnen und mehrere Werkzeugkoffer mit elektrischen Werkzeugen der Marke Milwaukee erbeuten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell