POL-SO: Kreis Soest - Dienstzeitehrungen

Abteilungsleiter Jochen Brauneck konnte gestern weiteren zwei Polizeibeamtinnen und zwei Polizeibeamten aus dem Kreis Soest zum Dienstjubiläum gratulieren. Die Kriminalhauptkommissare Jochen Diedrichs und Udo Prinz wurden für 40 Jahre, Kriminalhauptkommissarin Nadine Ebbinghaus und Kriminaloberkommissarin Katja Engelhardt für 25 Jahre Polizeidienst geehrt. Jochen Diedrichs und Nadine Ebbinghaus arbeiten beide für das Kriminalkommissariat in Lippstadt. In Warstein bei der Kriminalpolizei ist Udo Prinz zu finden. Katja Engelhardt ist beim Kriminalkommissariat in Werl tätig. Vorgesetzte, Personalstelle und Personalrat gratulierten den vier Jubilaren herzlich. (wo)

