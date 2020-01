Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200123.4 Marne: Einbruch in Vereinsheim

Marne (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 22.01.2020, ist es in Marne zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 18.15 Uhr, suchten Einbrecher das Vereinsheim in der Meldorfer Straße auf und stiegen gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein. Aus dem Inneren stahlen sie einen kompletten Dartautomaten, zwei Darttaschen, eine Kaffeemaschine, eine Eiswürfelmaschine, Kaffeepakete und mehrere Getränkekisten. Der Sachschaden wird auf ungefähr vierhundert Euro beziffert. Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf etwa 1.600 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/94-0.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell