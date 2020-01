Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizisten legen schrottreifen Anhänger still

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte kontrollierten gestern Nachmittag ein Gespann auf der Heedfelder Straße. Es bestand aus einem Mercedes PKW mit Anhänger, auf dem sich wiederum ein schrottfreifer Ford Ka befand. Zugelassen war die Einheit in Dortmund. Der Anhänger erweckte bereits äußerlich einen desolaten Eindruck. Die Polizisten nahmen ihn genauer in Augenschein.

Nach erster Sichtung stellten sie einen Ausfall der Betriebsbremse fest. Das hatte die Vorführung bei einer technischen Prüfstelle zur Folge. Hier entdeckte der erfahrene Sachverständige schwerwiegendste Mängel, die auch ihn in Erstaunen versetzten. Neben der funktionslosen Bremse war der Achskörper an mehreren Stellen dilettantisch geschweißt worden. Zudem drohte die Achse in Folge von fortgeschrittener Korrosion aus dem Rahmen herauszubrechen. Die Krönung war allerdings, dass ein Radträger mit der Achse verschweißt worden war.

Die insgesamt 35 Mängel führten zur sofortigen Stillsetzung. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wird eine Anzeige erstattet werden. Der Anhänger dürfte wohl alsbald der Schrottpresse zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell