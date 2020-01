Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifendiebe

Trocknungsgeräte geklaut

Renitenter Ladendieb

Lüdenscheid (ots)

Innerhalb der letzten drei Wochen gelangte ein bislang unbekannter Täter in einen Keller eines Wohnhauses an der Kluser Straße. Der Unbekannte öffnete diverse Kellerverschläge und stahl u.a. diverses Werkzeug und drei! Autoreifen. Ob der Täter ein "Dreirad" fährt, müssen die Anschlussermittlungen ergeben. Hinweise zu verdächtigen Personen im Haus Kluser Straße nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Innerhalb der letzten 14 Tage wurden nach Wasserschaden in einem Haus an der Kölner Straße zwei im Hausflur aufgestellte Trocknungsgeräte (kleines orangefarbenes und großes schwarz/gelbes Standgerät) geklaut. Hinweise zum Verbleib der Trocknungsgeräte - der Marken Trotec und Heylo - nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Gestern Morgen, gegen 11 Uhr, wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er in einem Discounter an der Knapper Straße eine Flasche Alkohol aus dem Regal nahm und das Sicherungsetikett entfernte. Er steckte die Flasche in seine Jackentasche und wurde im Anschluss von einem Mitarbeiter angesprochen. Der 37 jährige Ukrainer, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, versuchte den 43 Jährigen zur Seite zu schubsen und zu fliehen. Dieser Versuch scheiterte und der Ukrainer wurde überwältigt. Fazit: Strafanzeige, vorläufige Festnahme und Sicherstellung der Beute. Die Ermittlungen dauern an.

