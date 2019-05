Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kanalweg, 28.04.2019, 15:30 Uhr - 30.04.2019, 06:50 Uhr Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

In genanntem Zeitraum wurde an einem Pkw, Skoda, Yeti, der hintere rechte Reifen aufgeschlitzt. Laut Auskunft der Geschädigten hatte sie in der Nachtzeit (30.04.19, zw.: 04:00 Uhr - 04:50 Uhr) mehrere Stimmen vor ihrem Anwesen auf der Straße gehört. Eine Zuordnung, ob die Sachbeschädigung von dieser Gruppe ausging, konnte nicht getroffen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

