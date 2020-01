Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200124.4 Meldorf/Dithm.: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Meldorf (ots)

Am Freitagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Domstraße in Meldorf gekommen. Ein Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 10.55 Uhr befuhr ein 70-jähriger Radfahrer aus Nindorf mit seinem E-Bike den linksseitigen Gehweg der Domstraße aus Richtung Klosterstraße kommend. Zur gleichen Zeit ging ein 71-jähriger Fußgänger aus Meldorf auf dem Gehweg in Richtung Klosterstraße. Als der Biker an dem Fußgänger vorbeifuhr, kam es vermutlich zu einer Berührung beider Personen, die den 70-Jährigen auf die Straße stürzen ließ. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW Golf des 69-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Steinburg, der die Domstraße in Richtung Klosterstraße befuhr.

Der 70-jährige Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 900 Euro beziffert.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell