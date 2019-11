Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe -Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 7.November 2019, gegen 13.10 Uhr befuhr ein 77-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Thüler Kirchstraße in Richtung Bundesstraße 72. Als er diese überqueren wollte übersah er einen vorfahrtsberechtigten 31-jährigen LKW-Fahrer aus Sögel, der die Bundesstraße in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 7.November 2019, gegen 16.05 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kleinbusses die Garreler Straße. An der Einmündung zur Glasdorfer Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 17000 Euro.

