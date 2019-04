Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntag, 28. April, 15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Kornmersch ein Fahrradunfall mit einer schwer verletzen Radfahrerin. Eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Hamm war auf dem Fuß-/Radweg der Straße Kornmersch unweit der Einmündung Merschstraße mit ihrem Liegerad in Richtung Osten unterwegs. Als sie nach rechts auf einen Fuß-/Radweg abbog, um weiter in Richtung Süden zur Innenstadt zu fahren, stieß sie mit einem auf dem Weg liegenden Verkehrszeichen zusammen. Hierbei stürzte sie und verletzte sich schwer. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Radfahrerin in ein örtliches Krankenhaus. Hier musste sie stationär aufgenommen werden. Sachschaden entstand nicht. (gc)

