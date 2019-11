Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Kindertagesstätte

Zwischen Mittwoch, 06. November 2019, 18.35 Uhr und Donnerstag, 07. November 2019, 04.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Kita am Sonnenweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Lohne - Einbruch in Apotheke

Zwischen Mittwoch, 06. November 2019, 13.00 Uhr und Donnerstag, 07. November 2019´, 07.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in der Küstermeyerstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Mittwoch, 06. November 2019, 19.00 Uhr und Donnerstag, 07. November 2019, 04.20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Morgenstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen erlangten sie keine Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Mittwoch, 06. November 2019, 19.00 Uhr und Donnerstag, 07. November 2019, 04.15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei am Rathausplatz ein. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Holdorf - Versuchter Einbruch in Blumengeschäft

Zwischen Mittwoch, 06. November 2019, 20.30 Uhr und Donnerstag, 7. November 2019, 08.05 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Blumengeschäft an der Großen Straße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es ihm nicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, 7. November 2019, kam es um 09.42 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer aus Dinklage wollte einen parkenden Transporter passieren, als ein 47-jähriger Diepholzer die Fahrertür öffnete. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, durch den der Dinklager leicht verletzt wurde. Es wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht.

