Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.4 Heiligenstedten: Sprayer erwischt

Heiligenstedten (ots)

Am Samstagabend ist es der Polizei gelungen, dank eines Zeugenhinweises einen Sprayer in Heiligenstedten auf frischer Tat anzutreffen. Der Beschuldigte räumte bereitwillig ein, Verursacher der unerlaubten Malereien zu sein.

Kurz nach 18.00 Uhr meldete ein Mann eine Gruppe verdächtiger Personen, die unterhalb einer Brücke an der Autobahn 23 mit Sprühdosen aktiv sein sollten. Vor Ort traf eine Streife die Beschriebenen an, ausgerüstet mit Farbdosen, einer Kamera und einem Lichtstrahler. Ein 31-Jähriger aus der Truppe äußerte sofort, allein für die Wandmalereien verantwortlich zu sein, die übrigen Anwesenden seien nur Zuschauer. An den Händen des Brunsbüttelers befanden sich Farbanhaftungen, die seine Angaben bestätigten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung. Den Schaden, den der Mann verursachte, bezifferten die Einsatzkräfte mit hundert Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell