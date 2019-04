Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ein paar Bierchen getrunken - Autofahrer mit 1,49 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Hauptstraße 15.04.2019, 01.25 Uhr

Am frühen Montagmorgen befuhr gegen 01:25 Uhr eine uniformierte Funkstreifenbesatzung der Polizei die Vorsfelder Straße zwischen Velpke und Danndorf. Hierbei fiel ihnen ein VW Passat auf, der in Richtung Danndorf unterwegs war. In der Ortsmitte von Danndorf konnte der Passat auf der Hauptstraße gestoppt werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 38 Jahre alten Bewohner aus dem Landkreis Börde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,49 Promille. Der 38-Jährige gab zu, am Vorabend mehrere Bierchen konsumiert zu haben. Der Fahrer wurde zur nächsten Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Polizei warnt davor sich nach dem Genuss von Alkohol hinter das Steuer eines Kraftfahrzeuges zu setzen. "Auch nur ein paar Bierchen können hier zu viel sein", so Polizeisprecher Thomas Figge.

