Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierte Partygänger beschädigten 15 Verkehrsschilder in Helmstedt

Helmstedt (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei Helmstedt am Sonntagmorgen um 05:38 Uhr ein Tipp erhielt. Sie beobachtete zwei junge Partygänger, die sich auf ihrem Heimweg an Verkehrsschildern auf der Heinrich-Kremp-Str. zu schaffen machten. Die Polizeistreife stellte kurz daraufhin auf frischer Tat einen 20-Jährigen aus Schöningen und dessen 19-jährigen Freund aus Bernburg/Saale, die erheblich alkoholisiert waren. Beide kamen aus einer Discothek aus dem Gewerbegebiet und hatten einen Weg der Verwüstung hinterlassen. Offensichtlich wussten sie nicht wohin mit ihren Kräften und hatten insgesamt 15 Verkehrsschilder auf dem Bruchweg, der Glockbergstrraße und dem Bruchweg umgeknickt, die teilsweise in die Fahrbahn hineinragten. Der Schaden wurde auf ca. 2400 Euro geschätzt, für den sich sich verantworten müssen. Strafrechtlich folgt eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg



Telefon: +49 (0) 5351/5210

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell