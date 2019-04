Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Frisörgeschäft - Täter kommen durch Notausgang

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße 11.04.2019, 03.26 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Frisörgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Werner-von-Siemens-Straße kam es am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 03.26 Uhr wurde ein örtliches Sicherheitsunternehmen auf den Einbruch aufmerksam. Vor Ort stellten die Mitarbeiter eine gewaltsam geöffnete Notausgangstür fest. Die dahinterliegenden Räumlichkeiten des dort angesiedelten Friseurgeschäfts wurden durch die Unbekannten betreten und in Augenschein genommen. Ob und was dabei entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, das sollen die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr an dem Einkaufszentrum beobachtet haben, sich bei den Ermittlern des Arbeitsfeldes 2 im Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell