Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Reihenhaus - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hageberg, Bohlweg 10.04.2019, 17.30 Uhr - 23.06 Uhr

Schmuck und Bargeld in noch zu beziffernder Höhe erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße Bohlweg. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 23.06 Uhr. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über den Garten an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie zunächst gewaltsam die Kellertür und begaben sich in die dahinter befindlichen Räume. Anschließend wurde auch die Terrassentür mittels zerstörerischer Kraft geöffnet. Danach begaben sie sich ins Innere des Hauses und durchsuchten die darin befindlichen Möbel und Behältnisse nach sich lohnender Beute. Nachdem sie Schmuck und Bargeld erbeutet hatten verließen sie wieder den Ort des Geschehens. Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell