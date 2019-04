Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Haus gestreift

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Rhode, Am Bauernberg 04.04.2019, 12:00 Uhr bis 05.04.2019, 18:00 Uhr

Zwischen vergangenem Donnerstagmittag 12.00 Uhr und Freitagabend 18.00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Straßen Sarlingstraße /Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Dabei streifte ein größeres Fahrzeug das Wohnhaus, welches direkt gegenüber dem Einmündungsbereich in der Straße Am Bauernberg, nahe einer Bushaltestelle liegt. Da die Beschädigungen am Haus bis in Höhe der Fenster im Erdgeschoß reichen, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein größeres Gefährt, möglicherweise ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Zusatzgerät handeln muss. Zudem wurden blaue Fremdfarbspuren am Gebäude festgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell