Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Familien geraten in Streit

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Kornstraße 08.04.2019, 16.17 Uhr und 17.13 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens neun Personen im Alter zwischen 17 bis 33 Jahren mit syrisch arabischen Wurzeln kam es am Montagnachmittag gegen 16.17 Uhr in der Kornstraße. Nachdem die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, beruhigte sich die Lage zunächst wieder. Es wurden seitens der Beamten mehrere Verwarnungen ausgesprochen und Platzverweise erteilt, denen die Beteiligten zunächst nachkamen.

Gut eine Stunde später, gegen 17.13 Uhr ging ein erneuter Notruf bei der Polizei ein, dass abermals in der Kornstraße die Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt sind. Die Polizei rückte abermals aus und forderte zeitgleich Unterstützung aus den benachbarten Dienststellen an. In einem Wohnhaus in der Kornstraße trafen die Beamten auf einen schwer verletzten 24 Jahre jungen Mann. Nach Äußerungen vom Opfer und Zeugen hatte sich der vermeintliche Täter mit Angehörigen in das gegenüberliegende Geschäftshaus zurückgezogen. Mit Unterstützung der mittlerweile eingetroffenen Polizeikräfte aus Schöningen und Wolfsburg wurde das Geschäftshaus anschließend durchsucht. Hierbei wurden diverse verbotene Gegenstände, sowie unverzollte Tabakwaren aufgefunden.

Ein 20 Jahre junger Mann aus Königslutter wurde unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.

Die anderen Beteiligten erhielten einen Platzverweis, dem sie auch nachkamen. Über den Hintergrund der Streitigkeiten kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Die Polizei verstärkte für den Abend und die Nacht ihre Streifen, um für Nachhaltigkeit zu sorgen.

Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Wolfsburg

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell