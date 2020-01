Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.6 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt dank eines Zeugenhinweises aufgedeckt

Itzehoe (ots)

Dank des Hinweises eines Taxifahrers ist es der Polizei in der Nacht zum Samstag gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers in Itzehoe aufzudecken. Der Mann musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 04.30 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass der Fahrer eines Volkswagens offensichtlich betrunken in seinem Fahrzeug unterwegs war. Er verfolgte den Wagen, der schließlich auf einem Parkplatz am Waldfriedhof stoppte. Hier trafen schließlich auch die alarmierten Beamte ein, die den sichtlich betrunkenen Insassen überprüften. Da dem Itzehoer das Durchführen eines Atemalkoholtests vor Ort nicht gelang, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten an. Diese Maßnahme führte ein Arzt auf dem Itzehoer Polizeirevier durch.

Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Wie stark der Mann alkoholisiert war, wird die Blutprobenuntersuchung zeigen. Den Führerschein des 63-Jährigen behielten die Beamten erst einmal ein.

Merle Neufeld

