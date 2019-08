Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Schulkomplex Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter sind von Mittwoch auf Donnerstag (31. 7 18.00h./1. 8., 06.20h) in den Schulkomplex (Gymnasium/Hauptschule) an der Geusenstraße in Mönchengladbach-Rheindahlen eingebrochen. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten der oder die Täter ins Gebäude. Dort brachen sie eine Bürotür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Telefon: 02161/29-0 (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell