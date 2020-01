Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.7 Marne: Alkoholisiert und äußerst unkooperativ

Marne (ots)

Uneinsichtig und unkooperativ hat sich in der Nacht zum Samstag eine Frau verhalten, die unter erheblichem Alkoholeinfluss in Marne mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Letztlich nützte aller Widerstand nichts und die Dame musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 01.00 Uhr begegnete eine Streife in der Deichstraße einem Fahrzeug, dessen Insassin die Hupe betätigte und scheinbar mit den Beamten in Kontakt treten wollte, dann jedoch plötzlich ihre Fahrt fortsetzte. Wenig später entdeckten die Polizisten den Wagen nahe der Schillerstraße erneut, mittlerweile hatte die Fahrerin das Auto verlassen. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Kontrolle, was die 66-Jährige nicht zu erfreuen schien. Letztlich ließ sich die merklich Alkoholisierte auf einen Atemalkoholtest ein. Der lieferte ein Ergebnis von 1,68 Promille, worauf die Ordnungshüter die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Beschuldigte sperrte sich leicht gegen die Mitnahme, beschimpfte die Einsatzkräfte ausdauernd und brachte wiederholt ihre Zweifel an der Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahme hervor. Bei den Polizisten stieß sie mit ihrem Verhalten allerdings nur auf sehr viel Ruhe und Geduld, so dass sämtliche Maßnahmen ohne größere Gegenwehr der 66-Jährigen erfolgen konnten.

Den Führerschein der Marnerin beschlagnahmten die Beamten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen der Beleidigung.

Merle Neufeld

