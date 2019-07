Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge entdeckt Feuer am Boule Club

53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Freitagmorgen (2 Uhr) bemerkte ein Anwohner des Hellweges ein Feuer am Vereinsgebäude des Sportclubs. Er informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ebenfalls informierten Polizei stellte diese fest, dass Unbekannte direkt neben dem hölzernen Vereinsheims eine Gummimatte in Brand gesetzt hatten. Durch den Brand wurden eine Einzäunung und mehrere in der Nähe liegenden Balken beschädigt. Das Vereinsheim selbst wurde nicht vom Feuer erfasst. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand umgehend.

