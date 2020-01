Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Hauptstraße/Unbekannte wollten Zigarettenautomat sprengen

Coesfeld (ots)

In der Silvesternacht haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten an der Hauptstraße zu sprengen. Ein Zeuge beobachtete gegen 1.30 Uhr drei junge Männer. Sie sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt sein und schwarze Kleidung getragen haben. Eine Person trug eine weiße Kaputze, einer der Dreien soll zwischen 1,90 und 2 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

