Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Albert-Koch-Straße/Fenster eingeschlagen und eingebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in ein Haus an der Albert-Koch-Straße eingebrochen. Sie schlugen zwischen Dienstag (31.12.19, 17.45 Uhr) und Mittwoch (1.1.20, 10 Uhr) ein Fenster ein. Die Täter erbeuteten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

