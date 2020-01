Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Silvesterbilanz - Zeugen zu versuchtem Sittendelikt in Coesfeld gesucht

Coesfeld (ots)

Eine durchwachsene Silvesterbilanz zieht die Kreispolizeibehörde Coesfeld. In der Zeit von Silvester 2019 um 18 Uhr bis Neujahr 2020 um 6 Uhr bearbeiteten die Polizistinnen und Polizisten im Kreis Coesfeld insgesamt 56 Einsätze, bei denen es sich in der überwiegenden Anzahl um "kleinere" Einsätze wie Ruhestörungen oder private Streitigkeiten handelte. Dabei wuirden fünf Platzverweise ausgesprochen, zwei Sachbeschädigungen und fünf Körperverletzungen angezeigt. Auf die einzelnen Kommunen verteilen sich die Einsatzzahlen wie folgt: Ascheberg 5, Billerbeck 3, Coesfeld 19, Dülmen 8, Havixbeck 1, Lüdinghausen 5, Nordkirchen 3, Nottuln 4, Olfen 2, Rosendahl 1, Senden 5. Neben den gesondert berichteten Einbrüchen und Brandeinsätzen beschäftigte die Polizei insbondere ein Notruf aus Coesfeld. Danach war eine 20-jährige Coesfelderin am Neujahrsmorgen gegen 03.05 Uhr auf dem Rottkamp zwischen der Unterführung der B474 und dem Möbelhaus von einem Unbekannten in ein Gebüsch gezogen worden. Sie konnte sich befreien und ist zur Diskothek gelaufen. Von dort war der Notruf abgesetzt worden. Der Täter soll männlich, ca. 40 Jahre alt und ca. 180cm groß sein. Er hatte braunes Haar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 in Verbindung zu setzen.

