Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Brandstifter.

Lüdenscheid (ots)

Wer steckte Fahrzeuge in Brand? In der heutigen Nacht, gegen 01:25 Uhr, brannten an der Volmestraße auf einem abgesperrten Gelände abgestellte Wohnwagen und Wohnmobile. Die unbekannten Täter steckten insgesamt acht Fahrzeuge an. Eine Bezifferung des Sachschadens ist bislang noch nicht möglich. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung sind aufgenommen. Die Polizei in Lüdenscheid fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der heutigen Nacht im Bereich Ahelle wahrgenommen.

