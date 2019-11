Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tödlicher Verkehrsunfall in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Am frühen Samstag Nachmittag, 16.11.2019, gegen 14:05 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 361 in Höhe der Unterführung der BAB 46 ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 66-jährige Korschenbroicher befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw die L361 aus Rtg Kapellen kommend in Richtung Glehn. In Höhe der Autobahnunterführung kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrzeugführer wurde durch Rettungskräfte aus seinem vollständig zerstörten Pkw geborgen, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache, die durch das zentrale Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde begleitet wurden, dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Bereich komplett gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. (Ro.)

