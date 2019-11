Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Neuss (ots)

Am Freitagmittag (15.11.), gegen 11:50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Bergheimer Straße gerufen. Eine VW Geländelimousine war auf einen Volvo Kombi aufgefahren, der ersten Erkenntnissen zufolge auf der Linksabbiegespur zur Auffahrt der Autobahn 57 an einer roten Ampel hielt. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der 66-jährige Fahrer des Volvo sowie die über 50-jährige Unfallverursacherin Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Fahrerin der Geländelimousine Alkoholgeruch fest. Die Neusserin musste sich einer Blutprobe unterziehen, ihren Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher.

Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab. Es kam zu Beeinträchtigungen für andere Kraftfahrer. Polizeibeamten leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

