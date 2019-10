Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Brand in leerstehender Gaststätte

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 04.15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Flammen in einer leerstehenden Gaststätte an der Glogauer Straße. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

