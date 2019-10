Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter drangen in Aula der Gesamtschule ein

Wesel (ots)

In der Nacht zu heute, gegen 00.30 Uhr, lösten Unbekannte einen Einbruchalarm an der Gesamtschule am Lauerhaas an der Kirchturmstraße aus. Vermutlich drangen die Täter über ein Fenster in die Aula des Gebäudes ein und lösten den Alarm aus. Sie öffneten einen Schrank mit Hifi-Geräten und flüchteten anschließend unerkannt. Ob und was die Täter entwendeten, ist bislang noch unklar. Polizeibeamte fanden im Nahbereich die Kartonverpackung eines Stereo-Radio-Recorders der Marke AEG. Möglicherweise entwendeten die Täter den Kassettenrecorder und ließen die Verpackung auf der Flucht zurück.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

