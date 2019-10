Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Diebin stahl zwei Handys

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Donnerstag gegen 15.35 Uhr betrat ein 14 - 15 Jahre altes Mädchen ein Handy-Geschäft an der Gelderstraße. Sie fragte die Angestellte, ob sie sich umsehen dürfe und nahm dann zwei Handys der Marke iPhone 8 und iphone XS in die Hand. Hiernach drehte sie sich zu der Zeugin um, riss die Telefone aus der Halterung und flüchtete über die Gelderstraße in Richtung Kamperstraße.

Die Diebin trug braune Haare, die zum Zopf gebunden waren, eine blaue Jeans und einen lilafarbenen, gemusterten Pulli.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

