Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Riegel vor: Sicher ist sicherer! Kostenlose Beratung am Telefon: Wie schütze ich Haus und Wohnung vor Einbrechern?

Kreis Wesel (ots)

Am Sonntag, den 27.10.2019, beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Wesel an der landesweiten Aktion "Riegel vor. Sicher ist sicherer!". Die Mitarbeiter der Kriminalprävention sitzen am Telefon und beantworten Fragen rund um das Thema Einbruchschutz. Die Hotline ist zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr geschaltet unter: 0281/107-4411.

Einer der Berater am Telefon ist Michael Kootz-Landers. Der 51-jährige Kriminalhauptkommissar berät Haus- oder Wohnungsbesitzer vor Ort, wie sie es Einbrechern möglichst schwer machen können. In der Nacht vom 05.10.19 auf den 06.10 sind unbekannte Täter in ein Haus in Sonsbeck eingebrochen. Die Täter haben ein Fenster aufhebelt und aus den Zimmern Bargeld und Computer mitgenommen.

Die Bewohner des älteren Hauses, die anonym bleiben möchten, haben mit Michael Kootz-Landers einen Beratungstermin ausgemacht. Gemeinsam gehen alle drei durchs Haus. Der Experte der Polizei sieht sich Türen, Schlösser und mögliche andere Schwachstellen des Hauses an. Wie kann ich Fenster besser sichern? Welche zusätzlichen Sicherungsmöglichkeiten für Türen sind empfehlenswert und ist eine Alarmanlage sinnvoll? Eine solche Beratung der Hausbewohner durch die Polizei ist kostenlos und neutral.

Die Hausbewohner werden in den nächsten Wochen überlegen, an welcher Stelle sie in mehr "Sicherheit" investieren. "Neben dem entstandenen Schaden ist es auch ein ganz unangenehmes Gefühl, dass jemand in unseren Schränken und Schubladen herumgewühlt hat", sagen die beiden Hausbewohner.

Insgesamt ist die Zahl der Einbrüche im Kreis Wesel zurückgegangen. Bei etwa jedem zweiten Einbruch bleibt es bei einem Versuch, so Kriminalhauptkommissar Michael Kootz-Landers. Das liegt auch daran, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Häuser und Wohnungen in den vergangenen Jahren besser geschützt haben.

Damit sich dieser Trend weiter positiv entwickelt, bieten die Mitarbeiter der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Wesel am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr ihre telefonische Beratung an. Hotline: 0281/107-4411.

