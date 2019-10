Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1427) Kinder/Jugendliche lösen polizeilichen Großeinsatz aus

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (11.10.2019) löste ein 13-Jähriger gemeinsam mit seinem 14-jährigen Freund einen Polizeieinsatz aus. Beide hatten sich Waffen gekauft und liefen damit in den U-Bahn-Verteiler. Gegen 20:30 Uhr wurden der Einsatzzentrale zwei männliche Personen mitgeteilt, die, jeweils mit Schusswaffen bewaffnet, in den U-Bahn-Verteiler Maximilianstraße laufen sollen. Beide hätten Tarnkleidung an. Daraufhin wurde der U-Bahnhof Maximilianstraße mit starken Kräften abgesperrt und durchsucht. Vorerst konnten hier keine Personen ausgemacht werden, auf die die Beschreibung zutraf. Im Rahmen der Fahndung konnten im Nahbereich zwei 13- und 14-jährige Jungen festgestellt werden. Sie führten Waffen in den Hosentaschen mit sich. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um Spielzeugpistolen, sog. Softair-Waffen handelte, die echten Waffen täuschend ähnlich sehen. Die beiden Jungen gaben an, ein Spiel gespielt zu haben. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Hier wurden alle Beteiligten auf die Gefährlichkeit ihres Verhaltens eindringlich hingewiesen.

