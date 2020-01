Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße/Zigarettendiebstahl/Supermarkt war schon morgens Ziel

Coesfeld (ots)

Bereits am Montagmorgen (30.12.19) hatten zwei Täter Zigaretten aus einem Supermarkt an der Dülmener Straße in Seppenrade gestohlen. Stunden später machten drei Männer ebenfalls Beute. Auch sie stahlen Zigaretten aus dem selben Supermarkt. Der Inhaber sprach die Männer gegen 18.35 Uhr an. Sie flüchteten daraufhin.

Die drei Männer sollen wie folgt aussehen: Person 1: dunkle kurze Haare, schwarz-weiß karierte Jacke Person 2: dunkle kurze Haare, schwarz-weiß gestreifte Jacke, roter Pullover Person 3: dunkle, längere Haare, zu einem Dutt am Hinterkopf zusammengesteckt, schwarze Jacke mit grauen Schultern und Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

