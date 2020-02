Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rauchmelder löste aus

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 19:40 Uhr, löste ein Rauchmelder in einer Wohnung an der Karlstraße aus. In der Wohnung schmorrten Gegenstände aus Plastik auf dem Herd. Die 83-jährig Bewohnerin konnte selbstständig die Wohnungstür öffnen. Sie kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand kaum Sachschaden.

