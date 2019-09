Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Randalierer in der Weststadt festgenommen

Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.40 Uhr, meldete eine Hinweisgeberin einen Passanten, welcher im Bereich des Haydnplatzes laut schreiend unterwegs sei und geparkte Autos beschädigen würde. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte ein alkoholisierter 18-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen werden, der im Bereich Südliche Hildapromenade, Haydenplatz und nähere Umgebung an mindestens 20 Fahrzeugen, durch mehrheitlich Abtreten der Außenspiegel, Schaden verursachte. Als Grund für sein Handeln nannte der junge Mann private Streitigkeiten und den genossenen Alkohol. Sein vermeintlicher Nachhauseweg führte ihn vom Europaplatz aus zum Haydnplatz, festgenommen wurde er in der Mozartstraße. Eine Absuche des Weges führte zu bislang 20 festgestellten beschädigten Pkw. Die Polizei ersucht weitere Geschädigte sich mit dem Polizeirevier Weststadt unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

