Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 10:25 Uhr auf der Kreuzung Kelter Straße / Ersinger Straße kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 81-jährigen Opel-Fahrer und einer 24-jährigen BMW-Fahrerin. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Die 24-Jährige befuhr die Kelter Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Der 81-Jährige war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und hatte die Absicht nach links auf die Ersinger Straße abzubiegen. Trotz Vollbremsung der 24-Jährigen, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 81-Jährige gab an, dass die Ampel Grün geblinkt hätte.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186-4100, mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

