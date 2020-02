Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Altkleider-Container brennt aus

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, um 01:15 Uhr, meldete ein 16-Jähriger aus Gladbeck den Brand eines Altkleider-Containers an der Feldhauser Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Container entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell