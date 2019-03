Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Einfamilienhaus

59423 Unna (ots)

Am 14.03.2019, zwischen 21.00 und 21.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße ein. Wie sie in das Objekt gelangt sind, ist noch unbekannt. Entwendet wurde ein Laptop. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Unna unter 02303-9210.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell