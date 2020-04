Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Scheunenbrand

Merzen (ots)

Um kurz nach 17 Uhr wurden am Samstag vier Ortsfeuerwehren und die Polizei an den Fürstenauer Damm alarmiert. In einem landwirtschaftlichen Gebäude, welches als Lager für Stroh und Arbeitsgeräte dient, war ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner hatte die Flammen entdeckt und nach dem Notruf bereits erste Löschversuche unternommen, diese blieben allerdings erfolglos. Erst die Feuerwehren konnten den Brand ablöschen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einer Selbstentzündung des gelagerten Strohs ausgegangen. Hinweise auf eine Brandstiftung oder eine Brandentstehung im Bereich der Arbeitsgeräte, liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden, Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

