Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Mülltonnenbrand

Bissendorf (ots)

Gegen 23:30 Uhr wurden am Samstagabend Feuerwehr und Polizei in die Friedrichstraße alarmiert. Dort waren Mülltonnen inklusive ihrer Einfassung aus Holzpalisaden in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Als Brandursache konnte eine Feuertonne ausgemacht werden, aus der sich Funken gelöst hatten und die Müllbehälter in Brand setzten. Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen. Es entstand Sachschaden.

