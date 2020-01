Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Unfall auf A66 mit Vollsperrung - Glätteunfall in Buchenrod

Fulda (ots)

Schwerer Unfall auf A66 mit Vollsperrung

EICHENZELL. Auf der A 66, in Höhe der Auffahrt Eichenzell in Richtung Frankfurt, kam es am Sonntagabend (19.01.) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger BWM-Fahrer aus Langgöns kam aus Richtung Dreieck Fulda in Richtung Frankfurt gefahren. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der BMW im Kurvenverlauf auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen rechts fahrenden Mazda aus Fulda. Sowohl der BMW-Fahrer, als auch der 28-jährige Fahrer sowie die 23-jährige Beifahrerin des Mazda wurden mit Rettungswagen in Fuldaer Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Eichenzell insgesamt fünf Rettungswagen, das Notarzteinsatzfahrzeug, der Leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Weiterhin war der Christoph 28 im Einsatz, dieser konnte aber glücklicherweise unverrichteter Dinge wieder abfliegen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu kurzzeitiger Vollsperrung, was jedoch aufgrund des schwachen Verkehrs nur zu geringen Behinderungen führte.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg

Glätteunfall in Buchenrod

BUCHENROD. Am Samstagabend (18.01.), gegen 22:15 Uhr, verlor ein 42-Jähriger aus Hosenfeld aufgrund plötzlich auftretenden Glatteises auf der Hauptdurchgangsstraße in Buchenrod die Kontrolle über seinen Skoda, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Sandsteinmauer, wodurch der Wagen auf die Beifahrerseite kippte und gegen ein geparktes Fahrzeug rutschte. Die Sandsteinmauer wurde durch den Aufprall beschädigt, der Skoda erlitt einen Totalschaden. An dem geparkten Fahrzeug entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Der Gesamtschaden wird circa 15.500 Euro geschätzt. Neben dem Fahrer wurden noch zwei weitere im Fahrzeug befindliche Personen leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell