Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falschmeldung in sozialen Netzwerken zu angeblichem Tötungsdelikt in Gersfeld

Fulda (ots)

In verschiedenen sozialen Netzwerken wurde heute ein fingierte Nachricht verbreitet, die den Eindruck erweckte vom Nachrichtendienst OSTHESSEN-NEWS zu stammen. Dabei wurde berichtet, dass am Sonntag Morgen ein junger Mann in Gersfeld tot geprügelt worden sei. Diese Nachricht ist falsch und kann auch in keinem anderen Kontext mit dem Geschehen und den polizeilichen Einsätzen in Osthessen am Wochenende in Verbindung gebracht werden. Zum Urheber der Falschmeldung liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Hubertus Kümpel Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell