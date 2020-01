Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparkter Pkw in Dittlofrod beschädigt

Hünfeld (ots)

Am Samstag, den 18.01.2020, kam es zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld/Dittlofrod. Auf dem Parkplatz des Sportlerheimes in Dittlofrod in der Körnbacher Straße wurde ein schwarzer Audi, A 6, am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt fand eine Jagdgesellschaft statt. Die Teilnehmer hatten ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Rangieren seines Fahrzeuges gegen den geparkten Audi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des durch ihn entstandenen Schadens zu kümmern. Der Schaden beträgt ca. 1000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Tel.: 06652-96580.

