POL-OH: Die Hessische Polizei sucht Dich: Bewerbertraining am 22. und 28.01.2020 in Fulda

Die Hessische Polizei sucht Dich: Bewerbertraining am 22. und 28.01.2020 in Fulda

FULDA. Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen bietet am Mittwoch (22.01.) in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und am Dienstag (28.01.) in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in den Räumen des Polizeipräsidiums Osthessen, Severingstraße 1-7, 36041 Fulda, ein Bewerbertraining für Interessierte an. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de möglich.

Weitere Informationen und Termine erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de/karriere

