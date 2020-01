Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim: 3.000 Euro Schaden - E-Scooter im Wert von 900 Euro entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim: 3.000 Euro Schaden

FULDA. In Sickels drangen Unbekannte zwischen Montagabend (13.01.) und Donnerstagmittag (16.01.) über ein Fenster in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Wolf-Hirth-Straße ein. Im Inneren hebelten die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Jedoch vergebens: Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 3.000 Euro.

E-Scooter im Wert von 900 Euro entwendet

NEUHOF. Unbekannte entwendeten am Donnerstag (16.01.), zwischen 11 Uhr und 21:30 Uhr, einen E-Scooter im Wert von rund 900 Euro. Der Roller war in der Markstraße im Bereich der dortigen Fußgängerunterführung zum Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

