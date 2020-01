POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Palisaden beschädigt - Verursacher flüchtig

Lauterbach-Maar - Bereits in der Zeit von Freitag (10.01.), 18 Uhr bis Samstag (11.01.), 13 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Kreuzungsbereich Dornweg/Schulstraße in nicht bekannter Art und Weise zwei Palisaden eines Anwesens im Dornweg. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein-Stockhausen - Am Freitag (17.01.), gegen 00.30 Uhr, befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin die Müser Straße in Richtung der Straße "Am Weinberg", als sie einer Katze auswich und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem parkenden Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Parkende Pkws gestreift

Lauterbach - Am Freitag (17.01.), gegen 02.10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Richtung Fuldaer Straße. Beim Vorbeifahren an einem dort geparkten Auto streifte er diesen im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Der parkende Pkw wurde durch die Kollision noch gegen zwei weitere, vor ihm parkende Autos, aufgeschoben. Infolge dessen kam der 25-Jährige im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Gebäude, wo der Pkw schließlich zum Stillstand kam. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beträgt circa 13.800 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Hergang, bzw. zur Unfallentstehung machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0 in Verbindung zu setzten.

