POL-UN: Kamen - Auseinandersetzung mit vierköpfiger Gruppe: 23-Jährigem ins Gesicht geschlagen - Täter hatte Messer dabei

Kamen (ots)

Ein 23-Jähriger aus Unna ist am frühen Freitagmorgen (01.11.2019) gegen 4.25 Uhr auf dem Markt in Kamen von einem unbekannten Täter angegriffen worden. Das Opfer und ein 26-jähriger Begleiter aus Kamen waren auf dem Markt unterwegs, als ihnen eine vierköpfige Gruppe entgegenkam. Ein Täter aus der Gruppe, der ein weißes Kapuzenshirt trug, schlug dem 23-jährigen Unnaer mit der Faust ins Gesicht - sowohl das Opfer als auch der Angreifer gingen zu Boden. Dem Täter fiel dabei ein langes Küchenmesser aus der Tasche. Der Begleiter des Opfers schnappte sich das Messer und warf es weg. Der Täter sammelte das Messer allerdings wieder auf und flüchtete mit dem Rest der Gruppe in Richtung Unikum. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei in der näheren Umgebung blieb erfolglos.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

